Faith Academy spring 2023 Dean’s List

Faith Academy of Marble Falls recently released its Academic Dean’s List for the spring of 2023.

Students on the list by grade are:

THIRD GRADE: Adelade Apel, William Kaylakie, Colette Krager, Nash Ramsey, Ben MyCue, Sarah Sidlo, Blake Walton

FOURTH GRADE: Jasmine Davis, Weston Dillard, Louisa Dudley, Avail Fillingim, Cristian Gomez, Cade Hogan, Makayla llseng, Elise Ligi, Blade Mclerran, Camille Plante, Abby Prevost, Emma Prevost, Kate Reinert, Aiden Rodriguez, Paisley Schaefer, Clara Sostak, Vayle Steele

FIFTH GRADE: Oliver Apel, Finley Breakiron, Cadyn Lash, Carson Menn, Taylor Menn, Emerson Miller, Grace Owens

SIXTH GRADE: Graylee Bergman, Sophia Carmack, Charlie Dubes, Asher Galyon, Elli Gonzales, Grey Henson, Zach Houy, Ellie Kaylakie, Lucy Martin, Colt Mason, Coye Pyle, McKinley Ramsey, Tommy Sawyer, Will Solomon, Baylee Stanko, Brisa Thompson, Landon White

SEVENTH GRADE: Olivia Dooley, Miranda Knapp, Abby Kosoglow, Hutton Lehmberg, Micah Netzer, McKenzie Prevost, Emerson Price, Witten Reinert, Ashlyn Rishavy, Kayla Shaw, Landon Silvers, Braelyn Taylor, Layla Terrell, Mallory Steele,Mariel Steele, Jacob Willis

EIGHTH GRADE: McKlayne Apel, Ava Beltran, Ella Chavira, Wade Dillard, Cooper Hansard, Benjamin Kosoglow, Mason Meredith, Reese Ramsey, Price Rosamond, Kerrington Silvers, William Slyker, Sidney Solomon, Michael Wetzel, Averie Wobig

NINTH GRADE: Heidi Ehrig, Andrew Houy, Sawyer Jones, Sierra Jones, Halley Offutt, Luke Patterson, Judah Phillips, Addison Taylor, Zoey Wider

10TH GRADE: Asher Apel, Seri Booth, Sammy Bryant, Liam Cashion, Katelyn Cirne, Avery Floyd,Carter Fromberg, Grant Nagle, Barret Schmidt, Hadley Shipley, Kate Sowell

11TH GRADE: Micah Anderson, Mylea Carr, Ella Cozby, Kate Dooley, Charlee Ehrig, Connor Evans, Brooke Farmer, Milayna Garcia, Elleson Lehmberg, Taylor Mason, Avery Meredith, Annabelle Merlick, Ella Plante, Audrianna Poage, Claire Poage, Nash Renfro, Susannah Slyker, Alayna Steele, Kaytlyn Wood

12TH GRADE: Brock Davis, Luke Ehrig, MacKenzie Fromberg, Kara Kwan, Paige Leisy, Aspen Nelson, Hannidy Shipley, Kailey Van Gundy